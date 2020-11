Speciale infrastrutture: assessore Roma, in corso sostituzione barriere sicurezza su strade principali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento Simu di Roma Capitale sta coordinando gli interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza e dei guardrail danneggiati su numerose strade ad alto transito veicolare della città. "Grazie alle risorse che abbiamo stanziato negli ultimi due anni, 2 milioni di euro circa, interveniamo con lavori puntuali sulle parti danneggiate dei guardrail e montando delle barriere antiurto su via Cristoforo Colombo nella parte delle complanari, e ora in quelle centrali, via Tuscolana, via Anastasio II, sull'Olimpica e sulla Tangenziale Est". Lo dichiara in una nota Linda Meleo, assessore alle Infrastrutture di Roma Capitale. "È una programmazione nata con l'obiettivo di potenziare la sicurezza in maniera diffusa in tutta la città per gli utenti della strada, soprattutto per i motociclisti", conclude. (Com)