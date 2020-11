Speciale infrastrutture: Israele e Ue discutono di una “ferrovia della pace” con il Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele e l'Unione Europea (Ue) hanno avviato colloqui per approfondire la cooperazione economica e hanno discusso la possibilità di creare un nuovo corridoio commerciale tra il Mediterraneo orientale e gli Stati del Golfo. Lo hanno riferito il ministero delle Finanze israeliano e la Banca centrale d’Israele. L'idea di istituire una "ferrovia della pace regionale" per dare impulso alle economie di Israele, Giordania, Autorità nazionale palestinese, Arabia Saudita e altri Stati del Golfo è emersa durante le discussioni annuali che si sono concentrate anche sull'impatto della crisi del coronavirus. La nuova ferrovia, ha detto la Bank of Israel, rappresenterebbe un modo "più breve, più veloce, più economico e più sicuro" per collegare l'est e l'ovest rispetto alle attuali rotte commerciali. (Res)