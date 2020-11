Cile: Senato respinge mozione di sfiducia contro ex ministro Interni Victor Perez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Cile ha respinto nella serata di lunedì la mozione di sfiducia presentata contro l'ex ministro della Giustizia, Victor Perez, cui veniva addebitata la responsabilità per le presunte irregolarità commesse da parte della polizia nella repressione delle proteste che da mesi agitano il paese. In linea con la posizione espressa dal rappresentante legale di Perez, segnala il quotidiano "La Tercera", la maggioranza del Senato ha preso quindi atto che con le dimissioni presentate lo scorso 3 novembre (immediatamente dopo l'approvazione della sfiducia in prima lettura alla Camera), "politicamente la sfiducia non aveva più senso". Un senatore dell'opposizione durante il dibattito aveva giustificato così il suo voto contrario alla sfiducia: "mi rifiuto di condannare un ministro che è stato solo 3 mesi nel governo e fargli pagare le colpe del razzismo e del classismo della destra". Perez, che aveva ribadito prima della seduta di ieri la sua assoluta innocenza ed estraneità riguardo alle accuse che gli venivano rivolte, ha celebrato il risultato della votazione in una successiva conferenza stampa. "Abbiamo dimostrato che difendevamo la verità, che avevamo la ragione dalla nostra parte, e che eravamo accusati ingiustamente", ha detto l'ex ministro. (segue) (Abu)