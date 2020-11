Covid: Boniolo (E Novia), a Milano quando è stata annunciata zona rossa spostamenti aumentati, poi calo rigoroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questa analisi è stato misurato cosa è accaduto a Milano nelle ultime quattro settimane, a partire dall’ordinanza della Regione Lombardia di metà ottobre. C’è stata subito una riduzione dei flussi, che si è prolungata fino al 25 di ottobre. Quando si è avuta notizia dell’arrivo di misure più restrittive i flussi sono nuovamente aumentati. Con l’attivazione della zona rossa c’è stato invece un rigoroso decremento dei flussi”. Lo ha detto a Timeline, su Sky Tg24, Ivo Boniolo, cofondatore e Chief Operations Officier di e-Novia. L’azienda, che si occupa di innovazione, ha realizzato un’analisi dei comportamenti del cittadini a Milano attraverso sensori di immagini che registrano i flussi di movimento in modo anonimo, monitorando il centro della città, le zone della movida e i principali snodi di traffico. “Approfondendo i flussi del weekend - ha poi aggiunto - si vede che nella zona centrale di Milano, in concomitanza dell’attivazione della zona rossa, il decremento dei flussi è molto importante. Nelle zone della movida invece, nonostante gli esercizi chiusi, si è registrato un piccolo aumento di densità nel weekend appena trascorso: questo è legato a uno sfruttamento molto intenso dei servizi di delivery, che si focalizza prevalentemente nelle ore serali”. (Com)