Difesa: Brics sottolineano importanza fondamentale del trattato Nuovo Start

- I Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) sottolineano l'importanza fondamentale del trattato Nuovo Start e sollecitano le parti a concordare urgentemente la sua estensione. È quanto contenuto nella Dichiarazione del XII vertice Brics pubblicata sul sito web del Cremlino. "Sottolineiamo l'importanza fondamentale del Trattato tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti sulle misure per ridurre e limitare le armi strategiche offensive del 2010 per il regime di disarmo nucleare e non proliferazione, chiediamo alle parti di concordare con urgenza la sua estensione", si legge nel documento.(Rum)