Italia-Montenegro: siglato memorandum di intesa fra Forze di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica sicurezza ha sottoscritto, nella giornata di ieri 16 novembre 2020, il memorandum di intesa con la Direzione della Polizia della Repubblica del Montenegro per il rafforzamento della cooperazione di polizia nella lotta all'immigrazione irregolare e al traffico di migranti, anche via mare. Lo riferisce un comunicato La firma del prefetto Franco Gabrielli segue di appena tre giorni quella apposta a Podgorica, sul testo della medesima Intesa, dal Direttore della Polizia del Montenegro Veselin Veljovic. Non si è potuto infatti procedere alla sottoscrizione congiunta dell'atto a motivo della attuale emergenza pandemica che preclude viaggi e contatti internazionali. Il memorandum appena firmato mira a consolidare la mutua cooperazione strategico-tattica tra le forze di polizia italiane e montenegrine nei settori della gestione delle frontiere e del contrasto ai flussi migratori irregolari e ai connessi traffici illegali, già sperimentata, con risultati di successo, durante il periodo di vigenza del primo Memorandum sulla cooperazione in materia, sottoscritto a Brindisi nell'ottobre 2018. (segue) (Com)