Italia-Montenegro: siglato memorandum di intesa fra Forze di polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Intesa rinsalda una cooperazione di polizia tra i due Paesi già efficacemente avviata e più incisivamente regolamentata nell'ultimo biennio, quando il dialogo italo-montenegrino si è rafforzato nutrendosi di una collaborazione attiva che, alimentata da reciproca fiducia tra le parti, ha permesso di coordinare gli sforzi delle Polizie italiana e montenegrina nella gestione delle minacce comuni rappresentate dai gruppi criminali che governano i flussi di immigrazione irregolare e i connessi traffici illegali ricavandone ingenti guadagni. Tra i principali strumenti attraverso i quali si rafforzerà la cooperazione in materia di contrasto figurano le operazioni di pattugliamento congiunto, già realizzate con successo negli ultimi due anni, l'impiego di esperti, l' offerta di consulenza, assistenza tecnica e formazione agli operatori di polizia del Montenegro e il rafforzamento degli scambi informativi di natura tattico strategica, in particolare quelli riguardanti i flussi di immigrazione irregolare, le rotte utilizzate, le modalità di trasporto, i soggetti e ai gruppi criminali coinvolti e il relativo modus operandi. (segue) (Com)