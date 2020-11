Italia-Montenegro: siglato memorandum di intesa fra Forze di polizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si segnala che, nel quadro della cooperazione intrapresa con la Polizia montenegrina grazie al memorandum d'Intesa citato, l'Italia ha già ceduto al Montenegro, a titolo gratuito, due vedette costiere dismesse dalla Guardia di Finanza e che, dal primo ottobre scorso, è in atto una missione di assistenza tecnica nel Paese della stessa Guardia di Finanza per i pattugliamenti in mare. Con il rinnovo del memorandum sarà impiegato in missione, in Montenegro, anche personale del Dipartimento della Pubblica sicurezza così valorizzandosi ulteriormente la cooperazione bilaterale tra le Forze di Polizia dei due Paesi. (Com)