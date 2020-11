Germania: Covid, a Berlino sei centri per vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Land di Berlino ha reso noto oggi che istituirà sei centri per la vaccinazione contro il coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, le strutture diverranno operative dale metà di dicembre prossimo, quando l'amministrazione tedesca prevede di avviare la distribuzione dell'immunizzazione. Si tratta del padiglione 11 della Fiera, del terminal C dell'aeroporto di Tegel, chiuso interamente l'8 novembre scorso, del palazzo del ghiaccio “Erika Hess”, del velodromo e del centro polifunzionale Arena, rispettivamente nei quartieri di Wedding, Prenzlauer Berg e Treptow. (Geb)