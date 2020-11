Migranti: Lamorgese in Tunisia con commissario Ue Johansson a inizio dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, si recherà in visita in Tunisia insieme alla commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, “nella prima decade di dicembre”. Lo ha annunciato oggi la stessa titolare del Viminale in occasione della sua audizione in videoconferenza davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera. “Negli ultimi mesi, attraverso delle interlocuzioni dirette con i vertici governativi di Tunisia ed Algeria, abbiamo rilanciato la cooperazione internazionale a tutto campo, tanto che con la commissaria europea agli Affari interni Ylva Johansson siamo stati in Tunisia il 17 di agosto ed è previsto anche un ulteriore viaggio, sempre in Tunisia, nella prossima decade di dicembre”, ha detto Lamorgese, che ha poi ha aggiunto: “E’ stato un modo inedito per dare a Bruxelles un segno tangibile della valenza strategica che la questione migratoria deve assumere per noi a livello europeo”. (Tut)