Migranti: Lamorgese in Tunisia con commissario Ue Johansson a inizio dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 1.328 migranti sono entrati in Italia in modo irregolare ad ottobre, in aumento del 180 per cento rispetto ai 381 ingressi registrati nello stesso periodo del 2019, secondo un rapporto pubblicato la scorsa settimana dal Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes). In crescita esponenziale anche il numero delle intercettazioni in mare negli ultimi tre anni: da 14 (ottobre 2018) a 47 (ottobre 2019) fino a 157 (ottobre 2020). La relazione motiva questo aumento con l'aggravarsi della crisi economica, sociale e politica in Tunisia. Ftdes ha conteggiato 11.212 migranti irregolari sbarcati sulle coste italiane in dieci mesi (dal primo gennaio al 31 ottobre 2020), di cui 1.291 minori non accompagnati, a cui vanno aggiunte 11.900 persone intercettate e riportate indietro in 999 operazioni della sicurezza tunisina. L'ondata migratoria è prevalentemente maschile (9.240), ma la presenza di donne è comunque ragguardevole (308). Il 73 per cento dei migranti irregolari partiti dalla Tunisia è di nazionalità tunisina, il che significa che circa 3.000 di essi non sono tunisini. Dalla Tunisia, la prima nazionalità subsahariana è ivoriana, in particolare le donne ivoriane potenziali vittime di tratta, come denunciato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). La regione della Grande Tunisi primeggia in termini di traversate sventate, che si svolgono principalmente dai porti di Radès e La Goulette. (Tut)