Sardegna: violenze al centro di accoglienza di Monastir, otto nordafricani denunciati

- Cinque cittadini algerini e tre tunisini sono stati denunciati dalla Polizia dopo gli episodi di violenza avvenuti nella notte fra domenica e lunedì nel centro di accoglienza di Monastir. Gli otto, che hanno messo a ferro e fuoco la struttura, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per rissa, resistenza e devastazione. Ora la loro posizione è al vaglio dell'Ufficio Immigrazione per l'adozione di provvedimenti amministrativi da parte del Questore. Le indagini continuano per individuare ulteriori responsabili dei fatti. La situazione esplosiva all'interno del centro è stata denunciata dai sindacati di Polizia con una lettera al Prefetto di Cagliari. (Rsc)