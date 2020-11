Speciale energia: Afghanistan, Siemens Energy aiuterà a migliorare l'approvvigionamento di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda tedesca per l'energia Siemens Energy aiuterà l'Afghanistan a migliorare l'approvvigionamento di elettricità. A tal fine, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, rappresentanti della società e del governo di Kabul, riuniti in videoconferenza, hanno concluso un accordo. L'iniziativa di Siemens Energy per l'Afghanistan è articolata in diverse fasi e si basa sulla promozione della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. “Costruiremo un Afghanistan in cui i cittadini possano sperare in un'energia affidabile”, ha commentato il presidente del Paese, Ashraf Ghani. L'Afghanistan riceve gran parte dell'energia dai paesi vicini, come Uzbekistan, Turkmenistan e Iran. Kabul è interessata da ripetuti blackout, mentre la rete elettrica del Paese è danneggiata dagli attacchi dei Talebani. A peggiorare la situazione, da luglio scorso, il Tagikistan ha fermato le esportazioni di elettricità in Afghanistan, dove soltanto un terzo della popolazione ha accesso all'energia elettrica. (Geb)