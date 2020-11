Speciale energia: Tunisia, deputata denuncia corruzione sul progetto a gas di Nawara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del giacimento a gas Nawara, situato nel sud della Tunisia, sarebbe stato gonfiato artificialmente per elargire tangenti e ottenere guadagni illeciti con i soldi dei cittadini. Lo ha denunciato la deputata Samia Abbou della Corrente democratica, partito politico della sinistra tunisina, dai seggi nell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Apr), il parlamento monocamerale della Tunisia. La parlamentare ha accusato in particolare un funzionario dell’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (Etap, la compagnia petrolifera nazionale), senza tuttavia citarne il nome, chiedendo al ministro dell’Industria, Salwa Sghaier , “chiarimenti” sul costo del progetto e sui clamorosi ritardi (ben 18 mesi, secondo la deputata) dell'entrata in produzione del campo a gas. (Tut)