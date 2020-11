Speciale energia: Spagna: Iberdrola e Bayer firmano accordo per somministrazione energia "verde"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iberdrola ha firmato un accordo con la casa Bayer per la somministrazione di energia elettrica "verde" a lungo termine (Ppa) ai nove impianti spagnoli della casa farmaceutica (3 stabilimenti, 5 centri di ricerca e sviluppo e la sede centrale). Secondo quanto riferito da Iberdrola in una nota, la somministrazione sarà effettiva a partire dal 2022 per dieci anni attraverso l'impianto fotovoltaico da 590 MW in fase di costruzione Francisco Pizarro (in Extremadura) che ha richiesto un investimento di 300 milioni di euro. La casa farmaceutica alla fine dello scorso anno ha annunciato il suo impegno per raggiungere la neutralità dal carbonio entro il 2030 nell'ambito delle sue attività. (Spm)