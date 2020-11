Legge Bilancio: Mit, fisco agevolato per nautica da diporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alle misure senza oneri la legge di Bilancio 2021 prevede un "regime fiscale agevolato per la cessione di navi, a ricorrere di alcune condizioni (si richiede ad esempio che la nave da trasferire abbia effettuato un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento)". E' quanto si legge in una scheda del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). E' prevista inoltre la "riassegnazione delle risorse residue in capo alla gestione commissariale ai competenti ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico per il completamento della strada Lioni-Grottaminarda". (Rin)