Pomezia: esplosione in un appartamento, abitanti feriti lievemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esplosione al quinto piano di una palazzina a Pomezia, in via Ugo la Malfa al civico 42 per cause ancora da accertare. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia. la deflagrazione ha divelto una finestra che è precipitata sulle auto in sosta. Le persone all'interno dell'appartamento hanno riportato delle lievi bruciature. Sono presenti sul posto anche i carabinieri e il 118 per le cure del caso. (Rer)