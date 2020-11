Municipio Roma XV: Mocci (Lega), urgente dare risposte su scuola Ferrante Aporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho già provveduto a richiedere la convocazione di una commissione congiunta Trasparenza e Scuola del XV Municipio al fine di fare piena luce sulla vicenda della scuola Ferrante Aporti". Lo dichiara Giuseppe Mocci, capogruppo Lega XV Municipio e vicepresidente commissione Scuola. "Le condizioni di inagibilità di alcuni ambienti del plesso scolastico - aggiunge - non sono ulteriormente sostenibili, sia per i bambini che frequentano la struttura sia per gli insegnanti, e la mancanza di certezza circa il ripristino dei luoghi aggiunge, giustamente, rabbia e sconforto da parte delle famiglie. È urgente pianificare interventi in maniera programmatica allo scopo di restituire al decoro che meritano i locali attualmente inagibili della scuola".(Com)