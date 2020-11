Legge Bilancio: Licheri (M5s), fondo parlamento serve a esigenze cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Fondo per le esigenze del Parlamento previsto dal governo nella legge di Bilancio è un riconoscimento del contributo importante che arriva dai parlamentari durante l'iter di approvazione delle leggi". Lo afferma, in una nota, il capogruppo del M5s al Senato Ettore Licheri. "Chi lo ha citato parlando di fondo per le 'marchette' o di uno spreco che vanifica il taglio dei parlamentari che il Movimento 5 Stelle ha portato a termine, dice una vera sciocchezza e farebbe bene a seguire con più attenzione i lavori parlamentari - ha spiegato in una nota -. Perché o non sanno di cosa parlano o sono solo intenti a denigrare il nostro lavoro. Con quei soldi i deputati e i senatori, di maggioranza ma anche di opposizione, avranno la possibilità di migliorare ulteriormente la manovra inserendo nuovi sostegni o investimenti per persone e settori economici che ne hanno più bisogno". "Tutto ciò - ha aggiunto - è già successo nel recente passato, in altre leggi di Bilancio ma anche con il decreto Rilancio. La differenza tra 'marchetta' e misura utile dipende anche da chi stanzia i fondi. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo un solo modus operandi: proviamo ad usare ogni risorsa pubblica per chi ne ha bisogno e laddove possano nascere delle opportunità, ad esempio di lavoro, di innovazione o di rafforzamento del welfare. Quindi questi soldi saranno la copertura per emendamenti importanti e utili. A chi addirittura accosta il fondo esigenze del Parlamento agli sprechi della casta dico una cosa semplice: siete fuori strada, con il Movimento 5 Stelle le caste ci perdono, sempre".(com)