Albania: presidente Meta, rendiamo il Paese come il resto dell'Europa

- L'Albania non deve perdere il treno legato al percorso europeo: lo ha detto oggi il presidente Ilir Meta, parlando ai giornalisti in occasione del 76mo anniversario della liberazione di Tirana. "Rendiamo l'Albania come l'Europa", ha dichiarato Meta osservando che è prioritario "lavorare per dare adempimento alle ultime volontà dei nostri predecessori per un' Albania libera e democratica, che metta fine all'esodo dei suoi cittadini". "Credo che tutti insieme riusciremo a restituire questa speranza", ha dichiarato Meta. (Alt)