Agroalimentare: Coldiretti, raccolta olio oliva cresce nel Lazio, crolla produzione Italia

Crolla del 30 per cento la produzione dell'olio extravergine d'oliva a livello nazionale, ma il Lazio registra, in controtendenza, una raccolta in crescita dell'8 per cento rispetto allo scorso anno, che potrebbe anche aumentare nel corso delle prossime settimane, quando si andrà delineando uno scenario definito. La raccolta, infatti, è ancora in corso e proseguirà almeno fino alla metà di dicembre. E' quanto emerge dall'analisi di Coldiretti sulla base dell'aggiornamento previsionale elaborato dall'Ismea e Unaprol per la campagna 2020/21. "A livello nazionale - si legge in una nota- bisognerà, invece, dire addio ad una bottiglia di olio su tre con il calo del 30 per cento della nuova produzione, che in tutta Italia dovrebbe attestarsi intorno a 255 milioni di chili. Una situazione produttiva preoccupante a fronte dell'aumento del 9,5 per cento degli acquisti delle famiglie italiane che con l'emergenza Covid sono tornate a fare scorte in cucina con i prodotti base della dieta mediterranea, I dati del Lazio vanno analizzati sempre alla luce della gelata che nel 2018 ha quasi dimezzato la produzione di olio nella regione. Una produzione, che stando ai dati forniti da Ismea, lo scorso anno è stata del 24 per cento, pari a circa 11 mila tonnellate".