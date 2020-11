Agroalimentare: Coldiretti, raccolta olio oliva cresce nel Lazio, crolla produzione Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un recupero in crescita - spiega il presidente di Coldiretti Lazio e di Unaprol, David Granieri - anche se per tornare alla normale produzione ci vorranno ancora un paio di anni. Numerose aziende olivicole sono state costrette a procedere con il reimpianto degli oliveti, resi improduttivi dalle gelate del 2018, che hanno danneggiato il sistema olivicolo regionale. Costi che devono sostenere in un momento già delicato come è quello attuale per le aziende costrette a fare i conti anche con le conseguenze della pandemia. E' quindi essenziale accompagnare le imprese in queste attività, attivando i fondi del Psr". Quanto, a quanto si apprende, è stato espressamente chiesto da Coldiretti Lazio alla Regione. Nel Lazio sono attivi oltre 300 frantoi con una produzione di olio pari a circa 20 mila tonnellate annuali. Olio laziale che rappresenta senza dubbio una vera eccellenza in un territorio in cui l'olivicoltura è caratterizzata da una elevata diversificazione varietale di specie autoctone, localizzate all'interno di estese aree vocate.Quattro le Dop riconosciute nel Lazio: si tratta dell'olio extravergine d'oliva "Canino", "Sabina", "Tuscia" e "Colline Pontine". (segue) (Com)