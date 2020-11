Agroalimentare: Coldiretti, raccolta olio oliva cresce nel Lazio, crolla produzione Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Registriamo un calo nella ra​ccolta soprattutto a Latina e Frosinone – conclude Granieri– anche se il dato varia a seconda della provincia interessata, dal momento che realtà come quella di Frosinone hanno una produzione molto diversificata in base al territorio. Discreta, invece, la produzione a Viterbo, Rieti, Roma e le relative province, così come in tutta la Sabina. Ottima la qualità. L'invito è sempre quello di prediligere il Made in Lazio di qualità nettamente superiore e maggiormente sicuro, grazie ai controlli continui che vengono effettuati per garantire la salubrità e sicurezza del prodotto. I consumatori devono quindi diffidare dei prodotti low cost di importazione". (segue) (Com)