Migranti: ambasciatore Ue in Libia, “servono alternative alla detenzione”

- La sfida nella lotta al contrasto delle migrazioni in illegali in Libia consiste nel “miglioramento delle condizioni a terra”, dal momento che “si possono e si dovrebbero trovare alternative alla detenzione”. Lo ha scritto su Twitter l’ambasciatore dell’Unione in Libia, Jose Sadabell, dopo un incontro con il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fathi Bashaga, alla presenza dell’Operation commander della missione europea Eunavfor Med “Irini”, ammiraglio Fabio Agostini, di Eubam Libia (European Union Border Assistance Mission) e del consigliere anti-terrorismo. “Incontro molto concreto e operativo”, ha commentato Sadabell, sottolineando la disponibilità dell’Ue a rafforzare il proprio contributo alla sicurezza della Libia. I colloqui hanno discusso, come detto, anche il dossier di migranti. Al riguardo, Sadabell ha evidenziato i “progressi reali negli ultimi anni sulle capacità di ricerca e salvataggio della Libia e sul trattamento dei migranti in mare”, pur rilevando che “la sfida ora è il miglioramento delle condizioni a terra, in particolare dopo lo sbarco” di chi viene intercettato dalla Guardia costiera libica. (Res)