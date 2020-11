Ue: Gentiloni, fiducioso su superamento veti, ma preoccupato per tempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, è fiducioso che i veti sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea e sul Next Generation Eu saranno superati, ma ha anche detto di nutrire "un po' di preoccupazione sui tempi" dopo il no di ieri in sede di Coreper da parte di Polonia e Ungheria. Lo ha detto lo stesso Gentiloni in audizione alle commissioni riunite Finanze e Politiche Ue della Camera dei deputati nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea: Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'Ue. (Beb)