Covid: Pisani (M5s), controlli Nas fondamentali per tutela anziani

- "Il lavoro portato avanti dai Carabinieri del Nas è fondamentale per tutelare i nostri anziani. Le 232 ispezioni in strutture sanitarie e socio-assistenziali, come Residenze sanitarie assistite e di lungodegenza, case di riposo, comunità alloggio ha permesso di riscontrare irregolarità in 37 strutture, 59 le violazioni contestate, di cui 9 penali e 43 amministrative, 11 persone deferite all’autorità giudiziaria e 42 segnalate". Lo ha scritto su Facebook il senatore del M5s Pino Pisani, componente della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama. "Ben 24 le violazioni in materia di misure di prevenzione alla diffusione da Covid-19, il 40 per cento delle irregolarità riscontrate, riconducibili all’assenza di piani preventivi anti-Covid e, in 9 episodi, alla loro mancata attuazione. I nostri anziani hanno pagato cara questa pandemia - ha aggiunto -. Abbiamo visto cos'è successo in Lombardia con quella drammatica ordinanza che mandò malati Covid-19 nelle Rsa. Ma più in generale chi lavora con gli anziani ha il dovere, medico, morale ed etico, di comportarsi bene. I più fragili vanno tutelati, chi commette leggerezze o agisce con incuria non merita di prendersi di cura dei nostri nonni". (Rin)