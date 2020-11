Covid: Masini (FI), professioni sanitarie dimenticate da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una delle bozze della legge di Bilancio “il governo avrebbe previsto una, giusta e legittima, indennità di servizio per il prossimo triennio per i medici e gli infermieri che in questo ultimo anno sono stati fondamentali per la salvaguardia del Paese. Peccato che, come accade ormai spessissimo, il governo si dimentichi pezzi per strada e questa volta è toccato alle 19 professioni appartenenti all’ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che non rientrerebbero nei beneficiari di tale indennizzo”. Lo afferma, in una nota, Barbara Masini, senatrice di Forza Italia. “Eppure tutti i professionisti della sanità sono stati sottoposti a uno sforzo immane durante questa pandemia e tutti hanno dato il loro contributo, svolgendo alle volte anche ruoli non di propria specifica competenza, per la sopravvivenza del Sistema sanitario nazionale – aggiunge -. Anche questa volta a mettere una pezza alle dimenticanze del governo ci ha pensato Forza Italia. Abbiamo, infatti, già presentando un emendamento al decreto Ristori, in discussione al Senato in questi giorni, che mira a definire, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021, un’indennità di specificità per tutte le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Speriamo che per una volta il governo non faccia da solo e ascolti le opposizioni, perché non valorizzare tutto il comparto sanitario nazionale sarebbe un errore imperdonabile”.(com)