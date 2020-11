Sanità: Giannini (Lega), Zingaretti e sua giunta scappano da responsabilità e verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "è caratterizzata da una gestione opaca, le risorse pubbliche sono utilizzate male, il Consiglio regionale è sistematicamente ignorato e non si danno risposte sugli scandali documentati che vengono sollevati dall'opposizione". Lo afferma Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega e membro della commissione sanità, che aggiunge: "A Zingaretti e D'Amato abbiamo chiesto risposte sui milioni di euro spariti per le mascherine fantasma, sulle consulenze d'oro dell'Umberto I, sui dirigenti nominati senza requisiti. Risultato? Un silenzio assordante". (segue) (Com)