Sanità: Giannini (Lega), Zingaretti e sua giunta scappano da responsabilità e verità (2)

- La sanità regionale "è in grave difficoltà, risorse pubbliche che potevano essere utilizzate per dispositivi medici e respiratori sono state destinate altrove. Ma Zingaretti e D'Amato non dicono nulla. Confidano nella distrazione dell'opinione pubblica e nel loro auspicato sfiancamento dell'opposizione cui vengono negati i diritti di verifica e controllo". "La mortificazione del Consiglio regionale - prosegue l'esponente leghista - è un fatto di inaudita gravità. I dati parlano chiaro. Il 90 per cento delle interrogazioni che ho personalmente presentato sono state ignorate. Su 123 interrogazioni a risposta scritta, ci sono stati solo 15 riscontri. In particolare, su 28 in materia sanitaria ho avuto solo 2 risposte. Tale situazione è riscontrabile anche ascoltando gli altri colleghi d'opposizione, ed evidenzia un atteggiamento di arroganza ed una mancanza di rispetto verso il lavoro dei consiglieri regionali". (Com)