Viabilità: Anas, proseguono lavori manutenzione su statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in provincia di Lecco

- Proseguono gli interventi per la manutenzione degli impianti in galleria lungo la strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", nel territorio comunale di Lecco. Lo comunica in una nota Anas che spiega che per consentire l'esecuzione dei lavori, a partire da domani saranno chiuse al traffico, le gallerie "Attraversamento Lecco" e "San Martino" dal km 50,650 al km 55,700. Nello specifico, è prevista la chiusura al traffico in direzione Sondrio, dal km 50,650 al km 55,600, dalle ore 21.00 del 18 Novembre fino alle ore 5.00 del giorno successivo. In direzione Milano, la statale verrà chiusa al traffico dal km 55,700 al km 50,150 dalle ore 21.00 del 19 Novembre fino alle ore 5.00 del giorno successivo.(com)