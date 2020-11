Ue: Gentiloni, veto Polonia e Ungheria problema da affrontare per evitare ritardi eccessivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il veto di Polonia e Ungheria al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea e al Next Generation Eu è un problema di cui bisognerà farsi carico molto rapidamente e con grande determinazione perché non ci si può permettere eccessivi ritardi. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in audizione alle commissioni riunite Finanze e Politiche Ue della Camera dei deputati nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea: Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'Ue. Parlando della fase di ripresa delle economie europee, Gentiloni ha spiegato che "sarà cruciale assicurarsi la qualità dei piani di ripresa nazionali", perché non si tratta solo di dare "un sostegno alle nostre economie", ma anche di "dare un contributo di trasformazione qualitativa" delle economie europee. In questo contesto, "è molto importante rispettare i tempi di questa strategia e quindi il veto deciso ieri da due dei quattro paesi di Visegrad nel Coreper è un problema di cui bisognerà farsi carico, in particolare il Consiglio europeo, e la presidenza tedesca, molto rapidamente e con grande determinazione perché non possiamo permetterci eccessivi ritardi", ha detto. (segue) (Beb)