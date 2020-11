Ue: Gentiloni, veto Polonia e Ungheria problema da affrontare per evitare ritardi eccessivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io un po' di preoccupazione a questo punto sui tempi ce l'ho, anche se resto fiducioso che questi veti alla fine verranno superati. Per ragioni abbastanza evidenti: i due paesi in questione, Polonia e Ungheria, sono tra i paesi colpiti da questa seconda ondata in modo molto consistente e sono tra i massimi beneficiari in assoluto" sia del Qfp che del Next Generation Eu. Il commissario ha spiegato che se si guarda alle cifre relative al Pil "tanto l'Ungheria che la Polonia ottengono più quattrini dell'Italia e dubito che possano o vogliano rinunciare. E d'altra parte se sostengono di essere pienamente in grado di rispettare lo stato di diritto non si capisce perché dovrebbero vedere come una minaccia" il fatto che il rispetto dello stato di diritto e dell'articolo 2 dei Trattati diventi una condizione vincolante per l'accesso ai fondi europei. "Quindi, sono fiducioso che si riuscirà a risolvere politicamente questa difficoltà, ma certamente il rischio di ritardi deve essere affrontato con determinazione" perché "una cosa è chiara da tutte le nostre previsioni economiche e cioè che l'impatto della crisi è stato molto violento, ma la fase di recupero sarà piuttosto graduale", ha specificato. (Beb)