Sanità: Bellucci (Fd'I), Regione Lazio ha abbandonato categorie più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La seconda ondata di Covid, più che prevedibile come confermato da diversi indicatori e autorevoli studi scientifici, ha evidenziato non solo l'impreparazione del governo ma anche l'inadeguatezza del piano sanitario della Regione Lazio a fronteggiare l'emergenza pandemica". E' quanto dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputato di Fd'I e capogruppo commissione Affari sociali e Salute. "Stamane, insieme al gruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, abbiamo tenuto una conferenza stampa per evidenziare le numerose criticità gestionali. Tra le tante, rimarchiamo l'abbandono da parte del governatore Zingaretti delle categorie più fragili. In particolare - continua la nota - non si è intervenuti per potenziare il servizio di assistenza domiciliare infermieristica (Adi), tantomeno si sono predisposti percorsi sanitari e tamponi dedicati per disabili, malati cronici e immunodepressi. Inoltre, non sono stati rivisti i piani assistenziali, al contrario rimasti uguali a quelli ante covid. Mentre proprio durante il lockdown era necessario incrementare tutti quei servizi per aiutare i disabili, privi di sostegno familiare o con caregiver, e per assistere gli anziani. Categoria più esposte, e per questo più fragili, lasciate sole dalla Regione governata da Zingaretti".(Com)