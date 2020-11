Omofobia: consiglieri lombardi Lega, ddl Zan attentato alla libertà di parola e di opinione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'odierno Consiglio regionale della Lombardia alcuni consiglieri della Lega hanno esibito cartelli contro il ddl Zan sull'omotransfobia. "La sinistra ha l'evidente tendenza ad accusare di qualsivoglia attributo che finisca con fobia chiunque non gli vada esattamente a genio, chi ci garantirà che questo provvedimento non sarà solo un pretesto per mettere un bavaglio agli oppositori politici?", si sono domandati Alessandra Cappellari, Francesca Ceruti, Silvia Scurati, Marco Colombo e Max Bastoni. "Si tratta quindi di un vero e proprio attentato alla libertà di parola e di opinione, principi fondamentali della Costituzione e dell'ordinamento repubblicano. La sua approvazione porterebbe ufficialmente al'inizio di una dittatura di stampo Orwelliano, nella quale chi oserà ostacolare i principi degli arcobalenati verrà imprigionato e istruito insegnandogli ad amare il Grande Fratello Lgbt". Per il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Simone Verni, "la Lega è priva di valori e anche di coraggio: oggi in aula consigliare non c'è stata nessuna protesta contro l'approvazione del disegno di legge di contrasto all'omostranfobia, nonostante quanto dichiarato. Si tratta della solita pagliacciata mass-mediatica organizzata da alcuni consiglieri leghisti che non ha coinvolto l'aula. Inoltre - conclude Verni - protestano contro il nulla: nessuno infatti si sogna di mettere il bavaglio alle fesserie che intenderanno diffondere sul tema".(com)