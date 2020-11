Roma: operazione Gdf, arrestato uomo destinatario di custodia in carcere che era irreperibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato arrestato l’uomo, resosi irreperibile ma destinatario di un ordine di carcerazione per l’operazione dello scorso 28 settembre condotta dalla Guardia di finanza del Nucleo speciale di polizia valutaria che aveva accertato un’attività criminale dedita a peculato, appropriazione indebita e autoriciclaggio che aveva permesso di dirottare finanziamenti pubblici, regionali ed europei a favore di persone fisiche e società compiacenti per circa 500 mila euro. In occasione degli arresti, il principale indagato, ideatore del sistema criminale, si era sottratto all’esecuzione della custodia cautelare in carcere in quanto fuori dal territorio nazionale. Lo scorso 15 novembre l’uomo ha fatto spontaneamente rientro in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, dove risulta residente, per sottoporsi alla misura cautelare in carcere; è stato così tratto in arresto dal personale del Nucleo speciale di polizia valutaria, con il supporto del gruppo della Guardia di finanza di Fiumicino e della Polizia di frontiera, presso lo scalo romano di Fiumicino, per essere poi tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (segue) (Rer)