Roma: operazione Gdf, arrestato uomo destinatario di custodia in carcere che era irreperibile (2)

- Lo scorso 28 settembre, nel corso dell’operazione Microcredito, erano state eseguite 8 misure cautelari, di cui 4 arresti, uno in carcere e tre ai domiciliari, quattro misure interdittive del divieto di esercitare attività di impresa per 12 mesi, oltre a sequestri preventivi di beni e disponibilità finanziarie complessivamente per circa 1 milione di euro nei confronti degli indagati e delle società destinatarie dei finanziamenti. Dalle indagini delle fiamme gialle era emerso che il presidente di una società romana operante nel settore della concessione di microcredito, regolarmente iscritta all’Albo speciale previsto dal Tub, aveva “dirottato” finanziamenti pubblici, regionali ed europei, a favore di persone fisiche e giuridiche compiacenti, non rientranti tra quelle ammesse a beneficiare dei relativi fondi, per circa 500 mila euro. (segue) (Rer)