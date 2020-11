Roma: operazione Gdf, arrestato uomo destinatario di custodia in carcere che era irreperibile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della società è stato arrestato e condotto in carcere, tre dei suoi più stretti collaboratori sono stati posti agli arresti domiciliari perché suoi complici e per altre quattro persone è stata applicata la misura interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa per 12 mesi. Inoltre, è stato disposto il sequestro preventivo e per equivalente per un importo totale di circa 500 mila euro, quale profitto del reato di peculato, nei confronti degli indagati, oltre al sequestro preventivo, per oltre 430 mila euro, nei confronti delle società destinatarie dei finanziamenti quale conseguenza della responsabilità amministrativa dipendente da reato. (Rer)