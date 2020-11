Calabria: Bernini (FI), caos inaccettabile, stop al commissariamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo la rinuncia del professor Gaudio, mi chiedo cosa debba ancora accadere perché qualcuno tragga le conseguenze politiche del caos in atto sulla pelle della Sanità calabrese. Se la situazione non fosse grave e seria, saremmo alle comiche". Lo afferma, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Tre commissari bruciati in una settimana rappresentano un mix di improvvisazione e di incompetenza, tra scelte grottesche e improbabili soluzioni miracolistiche come quella di Gino Strada. Si ponga subito fine al commissariamento restituendo alla Calabria il controllo delle proprie strutture sanitarie. Ormai il governo ha smarrito la strada, e non solo in Calabria”, aggiunge.(com)