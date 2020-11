Municipio Roma X: Masi-De Priamo (Fd'I), mettere in sicurezza Lungomare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo in Assemblea capitolina Andrea De Priamo e il consigliere del X Municipio Mariacristina Masi, in una nota dichiarano: "Siamo molto arrabbiati e dispiaciuti per aver appreso dell'incidente sul lungomare e ci auguriamo che tra le persone coinvolte non ci siano feriti gravi". 'Insistiamo nel chiedere a questo M5s, sordo a qualsiasi sollecitazione in merito - aggiungono - di rivedere la viabilità del Lungomare e di togliere i parcheggi al centro della strada. Ribadiamo che così non è in sicurezza e sono aumentati i rischi per i cittadini. Ci stupisce la chiusura che l'Amministrazione ha avuto rispetto a questo argomento e chiediamo un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti. A questo punto presenteremo un'interrogazione alla sindaca Raggi, per sapere se intenda ancora continuare a far finta che il problema non esista". (Com)