- "Via Cotticelli, via Zuccatelli, ora via Gaudio. Attendiamo se ne vada Speranza". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in merito alla notizia che Eugenio Gaudio ha deciso di non accettare l'incarico a commissario della Sanità della Calabria. (Rin)