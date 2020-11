© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’aeroporto Leonardo Da Vinci vince il Best airport award 2020 e per il terzo anno consecutivo è il miglior scalo d’Europa. Complimenti ad Aeroporti di Roma e a tutti i lavoratori che hanno lavorato ogni giorno per questo risultato. Roma è orgogliosa di questo riconoscimento". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)