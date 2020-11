Speciale difesa: Nigeria, polizia accusata di aver ucciso due persone a Kano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nigeria l'ong diversi gruppi che operano in difesa dei diritti umani hanno condannato la morte di due giovani nella città settentrionale di Kano, avvenuta nel fine settimana e di cui ritengono responsabile la polizia locale. Secondo quanto riferito ai media nigeriani da alcuni testimoni, agenti di polizia avrebbero ucciso una delle vittime e pugnalato a morte l'altra in un negozio di the in seguito ad una disputa scoppiata quando gli agenti sono arrivati per arrestare un sospetto. Amnesty International ha chiesto che si proceda a un'indagine e che i responsabili siano assicurati alla giustizia, mentre un portavoce della polizia ha dichiarato che i due agenti coinvolti sono stati arrestati. (Res)