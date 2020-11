Speciale difesa: Cavusoglu a omologo etiope, Ankara comprende ragioni dietro a offensiva nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Turchia comprende la decisione del governo federale dell’Etiopia di agire nella regione settentrionale del Tigrè, per mantenere legge e ordine nell’area. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, discutendo in una conversazione telefonica con il nuovo omologo dell’Etiopia, Demeke Mekonnen, la situazione del conflitto nel Tigrè. Secondo un comunicato del ministero degli Esteri turco, ripreso dal quotidiano “Daily Sabah”, Cavusoglu ha anche auspicato che l’operazione delle forze etiopi “finisca presto e non comprometta la sicurezza dei civili”. Per parte sua, Demeke ha illustrato a Cavusoglu gli obiettivi del governo etiope nell’operazione in corso nel Tigrè. Secondo il comunicato, Demeke ha “riferito come la giunta del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) abbia attaccato senza pudore il comando settentrionale delle Forze di difesa etiopi, e abbia cercato di sottrarre equipaggiamento militare dalla base”. Il ministro degli Esteri etiope ha inoltre qualificato come atti di “tradimento” e "criminali" le azioni del Tplf, e ha affermato che “il governo dell’Etiopia è impegnato a consegnare i criminali del Tplf alla giustizia e a ripristinare lo stato di diritto nella regione”. La Turchia è uno dei maggiori investitori esteri in Etiopia, in settori che comprendono fra gli altri il tessile, l’edilizia e altri rami manifatturieri. Anche l’Agenzia statale turca per la cooperazione e il coordinamento (Tika) è attiva nel paese africano, con varie iniziative umanitarie e di sviluppo. (Tua)