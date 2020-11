Speciale difesa: Nigeria, rapite nove persone in attacco nel Kaduna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti di sicurezza dello Stato di Kaduna, nel centro della Nigeria, sono intervenute in difesa dei passeggeri di un autobus che è stato attaccato sulla strada dove transitavano e nel quale sono state rapite nove persone. Lo ha riferito il commissario statale per la sicurezza e gli affari interni, Samuel Aruwan, precisando che gli agenti stavano pattugliando la zona lungo la strada a scorrimento veloce che collega il Kaduna alla capitale Abuja quando hanno ricevuto una chiamata di soccorso nella quale si diceva che banditi avevano attaccato un autobus di linea, aprendo il fuoco contro il mezzo e costringendo l'autista ad accostare. Arrivati sul posto gli agenti hanno constatato che nove persone erano state rapite e sono intervenuti aprendo il fuoco contro gli aggressori, riuscendo a metterli in fuga. Come riferito dal "Guardian" nigeriano, nello scontro sono rimasti uccisi il conducente ed un passeggero seduto al suo fianco. (Res)