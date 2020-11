Speciale difesa: Egitto parteciperà a esercitazione con Russia nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune unità navali egiziane hanno lasciato la base di Alessandria per dirigersi verso il Mar Nero dove prenderanno parte alle esercitazioni "Friendship Bridge 3" con la Russia. Lo ha annunciato il portavoce militare egiziano, generale Tamer el Rifae, sulla sua pagina ufficiale Facebook. Le esercitazioni si terranno per la prima volta nel Mar Nero. Secondo el Rifae, le unità navali egiziane avevano già condotto formazioni di navigazione durante il viaggio attraverso il Mediterraneo, prima di attraversare lo stretto dei Dardanelli e il Bosforo prima di dare il via alle esercitazioni con la Marina russa. In occasione del transito delle unità navali egiziane attraverso il Bosforo, il consolato d'Egitto ha issato la bandiera egiziana. (Cae)