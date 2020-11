Speciale difesa: Russia, Putin dà via libera ad accordo per base logistica della Marina in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Russia Vladimir Putin ha incaricato il ministero della Difesa di firmare un accordo con il Sudan sulla creazione di un centro logistico per la Marina militare russa. Il relativo decreto è stato pubblicato sul portale ufficiale per le informazioni normative. In base al documento sottoposto in precedenza all'approvazione dal primo ministro russo Mikhail Mishustin, la base avrà funzioni di riparazione e rifornimento. Il personale dell'avamposto navale non supererà le 300 unità e saranno solo quattro le navi russe che potranno stazionare contemporaneamente nella base. (Rum)