Speciale difesa: D’Alema, sbagliato pensare che Europa sia indifesa

- E’ "sbagliato” pensare che l’Europa sia indifesa ”rispetto alla minaccia terroristica perché certamente lo eravamo di più alcuni anni fa”. Questo uno dei passaggi dell’intervento di Massimo D’Alema, nel corso del convegno “Il ritorno del terrorismo in Europa” organizzato dalla Fondazione italiani europei, di cui è presidente. Commentando i recenti attacchi terroristici in Europa, l’ex presidente del Consiglio ha ricordato che “siamo davanti a fatti gravissimi, ma non possiamo sottovalutare il fatto che l’azione di contrasto” a livello europeo dopo il 2015 “ha fatto in modo che gran parte degli attentati degli ultimi cinque anni siano stati sventati”. Inoltre, ha sottolineato, “avere smantellato numerose reti terroristiche” ha determinato che “oggi siamo davanti ad atti riconducibili a lupi solitari”. (Rin)