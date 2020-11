Speciale difesa: Bolivia, governo Arce nomina nuovi vertici delle Forze armate, "necessario restaurare fiducia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha rinnovato vertici delle Forze armate con l'obiettivo di restaurare "la fiducia" nell'istituzione con la garanzie che verranno rispettati "i processi democratici". Il governo del Movimento per il socialismo (Mas) ritiene infatti che i militari abbiamo svolto un ruolo cruciale nei fatti che portarono alle dimissioni e alla fuga dal paese di Evo Morales, fresco vincitore delle elezioni presidenziali dell'ottobre 2019. Al generale Jaime Alberto Zabala Saldía, nominato comandante delle Forze armate, spetterà il compito di vigliare sul non ripetersi di situazioni di quel tipo. "Voglio chiedervi che le Forze armate, coese con il loro popolo lavorino a favore dell'unità di tutti i boliviani, per difendere la democrazia, la pace sociale, così come della stabilità del nostro governo eletto dalla volontà sovrana", ha dichiarato Arce nel discorso cerimoniale. Zabala da parte sua ha sottolineato che l'istituzione castrense "non si deve intromettere nella politica" e si è impegnato a "lavorare incessantemente" in quelle che sono le principali attribuzioni conferite dalla costituzione, "la difesa dello Stato, la sicurezza delle frontiere, e la lotta al contrabbando e al traffico di droga". Zabala prende il posto del generale Carlos Orellana, nominato dal governo ad interim di Jeanine Anez nel novembre del 2019. (Brb)