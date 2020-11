Migranti: Lamorgese, navi quarantena sono state soluzione a problema Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le navi quarantena garantiscono un maggior controllo della situazione e sono state una soluzione al problema, in modo da dare sicurezza ai territori che stanno vivendo restrizioni legate al Covid-19. Lo ha evidenziato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, durante l’audizione in videoconferenza davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. "I positivi sulle navi quarantena sono circa il 9 per cento sui dati di tutti gli arrivi", ha continuato la titolare del Viminale, secondo cui "nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas), dove ci sono 55 mila persone, i positivi sono pari all’1,56 per cento, mentre nel Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), dove ci sono 20 mila persone, i positivi sono pari allo 0,98 per cento. Tutto viene monitorato per dare garanzia soprattutto ai territori". (Rin)