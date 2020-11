Covid: Gallera, da Cts regionale nuove linee guida per medici su terapie domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comitato Tecnico Scientifico regionale ha approvato le nuove linee guida per la somministrazione di terapie domiciliari ai pazienti Covid, a supporto del prezioso lavoro dei medici di base per i loro assistiti. Il testo sarà recepito in una delibera che la Giunta regionale esaminerà nei prossimi giorni". Lo riferisce l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, al termine della seduta di ieri sera dell'organismo scientifico. "Le indicazioni operative sono state elaborate dal gruppo tecnico di lavoro del Cts regionale composto da specialisti, immunologi, virologi e pneumologi – spiega Gallera – confrontate con il documento predisposto dagli Ordini dei medici della Lombardia e approvate dal Cts in seduta plenaria all'interno del quale siedono i rappresentanti degli Ordini dei medici della Lombardia Gianluigi Spata e Guido Marinoni". "Queste linee guida hanno l'obiettivo di rendere omogeneo il livello delle cure e dell'assistenza sul territorio - conclude Gallera - e riguardano sia la somministrazione di farmaci che l'ossigeno terapia, evidenziandone i tempi ritenuti opportuni per le diverse fasi della malattia e le soglie di rischio che invece determinano l'opportunità del ricovero".(Com)